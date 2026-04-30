Las autoridades madrugaron este jueves con un operativo en el residencial Jardín El Edén, en Coamo, vinculado a una investigación por presunto narcotráfico en la zona, informó el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón.

Como resultado del operativo, los agentes arrestaron a cuatro personas e intervinieron con dos menores de edad, dijo González Falcón a TeleOnce.

Los arrestos surgen luego de que el alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla, denunciara haber recibido una amenaza en su contra.

La semana pasada, García Padilla reclamó al comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, una respuesta urgente ante la ola de violencia que golpea al municipio, luego de que se registraran tres asesinatos en menos de 24 horas.

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Uno de esos casos ocurrió precisamente en el residencial Jardín El Edén, donde fueron asesinados un hombre y una mujer que eran pareja. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo González Mateo, de 41 años, y Yilennies Figueroa Burgos, de 31.

En lo que va de 2026, se han reportado seis asesinatos en Coamo.

“No podemos permitir que unos pocos continúen alterando la paz de nuestras comunidades. Es necesario identificar, intervenir y sacar de circulación a quienes sabemos están vinculados a la actividad criminal que tanto afecta la tranquilidad de nuestra gente. Nuestro pueblo merece vivir seguro”, expresó García Padilla.

Según ha trascendido, en Coamo se desarrolla una disputa por el control de puntos de droga, luego de que varios antiguos líderes criminales salieran de una prisión federal y presuntamente intentaran retomar el control de esas operaciones ilegales.