Agentes de la División de Patrullas de Carreteras área de Fajardo, se encuentran investigando un accidente de tránsito que involucra a un peatón, reportado esta mañana en el kilómetro 39.0 de la carretera PR-3, frente a la gasolinera Mobil, en Luquillo.

Segun informó la oficina de prensa de la Policía, a las 7:35 a.m. de hoy, jueves, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre el accidente.

En la escena se detuvo el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta y color verde, que impactó al peatón.

El herido, que no ha sido identificado, fue transportado por paramédicos al hospital Caribbean Medical Center, en Fajardo. Se desconoce la condición.

El agente Héctor Figueroa López, adscrito a la referida división tiene a cargo la investigación.