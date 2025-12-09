La Policía investiga la apropiación ilegal de un arma de fuego reportada en el negocio Rústica, en Ponce.

Según informó el perjudicado, el pasado domingo dejó su pistola Glock, modelo 26 de cuarta generación, con número de serie AAEL205, en el baño del establecimiento. Al regresar para recuperarla, se percató de que alguien se la había llevado.

A pesar de que los hechos ocurrieron el domingo, la denuncia se reportó el lunes, indicó la Policía en su informe.

La querella fue atendida inicialmente por agentes del precinto Ponce Este y referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.