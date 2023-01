En la decisión que tomen las seis mujeres y los seis hombres que forman parte del jurado seleccionado para atender el juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, ha quedado esta secuela de las controversias que se dieron en el convulso verano del 2019 con la revelación del chat de Telegram.

Es que, luego de que la Fiscalía federal cerrara el pasado lunes su presentación de la prueba en contra del productor sin sentar a testificar a uno de los protagonistas, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, el juez Francisco Besosa determinó hoy, martes, denegar una solicitud de absolución perentoria a favor del acusado de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal.

Al escuchar la determinación, el abogado de Díaz Colón, Ricardo Castro Lang, anunció que no presentará prueba para defender a su cliente de las imputaciones que realizó en su contra el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas. Específicamente, desistió de sentar a su cliente y al exmandatario a declarar sobre las imputaciones realizadas. Las mismas se resumen en que supuestamente Díaz Colón pidió dinero y favores en el gobierno a cambio de lograr que Maldonado Nieves no revelara el chat de Telegram que tanto malestar causó en el pueblo y que empujó a Rosselló a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

El abogado Ricardo Castro Lang dijo a la prensa que, posiblemente, la deliberación del jurado en el caso contra su cliente, el productor Sixto George, inicie el jueves. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Según anunció el juez federal Besosa, el proceso judicial iniciará mañana, miércoles, con la discusión entre las partes de las instrucciones que se le darán al jurado para que puedan retirarse a deliberar. Se espera que a la 1:00 p.m. el jurado escuche tales instrucciones. Será el juez quien se las dará. Mientras, se ha programado que a las 3:00 p.m. inicien los argumentos finales. Estarán a cargo de la Fiscalía federal, representada por los fiscales Michael Nicholas Lang y Myriam Fernández, así como del abogado Castro Lang. Finalmente, el jurado se irá a deliberar si Díaz Colón es culpable o no culpable de los tres cargos que se le imputan.

Castro Lang dijo a la prensa que posiblemente la deliberación del jurado inicie el jueves.

De ser hallado culpable por este jurado, Díaz Colón se expone a cumplir una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos imputados, que son extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal.

Juez deniega eliminarle los cargos

La discusión del juicio se centró este martes en la moción que radicó Castro Lang para solicitar la absolución perentoria a favor de su cliente. Esto representaba una petición para que se le eliminen los cargos que pesan en su contra.

Pero, Besosa no le dio paso a la petición de desestimación total del pliego acusatorio, ya que estipuló que los testimonios y la prueba presentada son suficientes como para que el jurado tome una determinación de culpabilidad o no culpabilidad contra el acusado federal.

“Si tomamos toda la evidencia en la luz más favorable al gobierno, el tribunal encuentra que el jurado pudiera encontrar al señor Díaz (Colón) culpable”, dijo el juez.

Previo a esta decisión, Castro Lang argumentó su moción para dar por culminado el juicio contra Díaz Colón. Aludió a que “el gobierno falló en probar el caso, ya que no han probado los elementos más allá de duda razonable’'.

Comentó que la Fiscalía federal solo presentó conversaciones y que las mismas no constituyen ningún delito.

El fiscal Lang, por su parte, estipuló que “la evidencia suficiente ha sido presentada”.

Aludió a que “se estableció que (Maceira Zayas) tenía razón para temer una pérdida a causa de no pagar los $300,000 para evitar que se publicaran más chats. Él entendió la información como una amenaza a su trabajo y su futuro profesional”.

El fiscal explicó que la extorsión y el intento de extorsión se probó durante el desfile de los testigos y el audio presentado durante el juicio durante una conversación que sostuvieron el acusado y su delator, Maceira Zayas. Mientras, identificó que la destrucción de la evidencia se dio cuando Díaz Colón borró los mensajes de Telegram que le había enviado a Maceira Zayas en el presunto proceso de extorsionarlo.

La eliminación de los mensajes se alega ocurrió el 26 de julio de 2019, cuando el agente investigador del caso por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Juan Carlos López, fue a la residencia de Díaz Colón para interrogarlo.

Juan Carlos Lopez, agente del FBI que se encargó de investigar el caso contra el productor Sixto George. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

En esencia, durante el juicio Maceira Zayas testificó que Díaz Colón supuestamente le pidió en dos instancias, el 21 de junio y el 16 de julio de 2019, $300,000 para pagarle a Maldonado Nieves y que este no revelara el contenido del chat de Telegram. Además, le atribuyó haberle solicitado ayuda en el gobierno para renovar dos contratos con las corporaciones Collective Impact y Social Consulting, en las que el acusado estaba implicado.

Maceira Zayas alegó que Díaz Colón le anticipó que recibiría $2,000 mensuales de cada una de las corporaciones si los contratos de estas eran renovados con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, respectivamente.

Asimismo, el testigo principal de la Fiscalía federal alegó que Díaz Colón solicitó un contrato para sí en el gobierno para colaborar a mejorar la imagen de Rosselló, así como dinero para pagarle a personalidades públicas para que defendieran públicamente al exmandatario.

No presentarán prueba

Tras conocer que el caso proseguiría, el abogado de defensa anunció que no presentará prueba a favor de Díaz Colón. Lo hizo al exponerle al jurado que “después de ayer, (lunes), que el gobierno no ha aprobado su caso...”.

De inmediato, Besosa detuvo su argumento y le expuso que no podía hacer este tipo de exposición ante el jurado.

Entonces, el juez solicitó al acusado que se pusiera de pie. Le cuestionó si conocía que puede presentar su propio testimonio. Díaz Colón indicó que lo sabía. Aun así, rechazó ante el juez dar su testimonio.

La semana pasada Díaz Colón le expuso a la prensa que se sentaría en el banquillo de los testigos a contar su verdad. Pero, esto ocurriría en las expresiones que se darían a la prensa una vez concluya el juicio o en un documental que dice grabará sobre todo lo acontecido en el verano del 2019, comunicó Castro Lang.

La defensa también tenía previsto sentar al exgobernador a testificar.

Con este testimonio de Rosselló, la defensa de Díaz Colón buscaba confirmar que su comité de campaña política lo contrató en algún momento entre el 11 al 14 de julio de 2019 para mejorar su imagen en medio del turbulento verano del 2019. Para este periodo fue que Maceira Zayas alegó que Díaz Colón lo extorsionaba.

No obstante, el abogado explicó que desistió de presentar el testimonio de Rosselló, porque opina que la Fiscalía federal no probó la comisión de los delitos.

“Tomamos la decisión que ya no era necesario, porque la estrategia cambió y era una de que no tenemos que presentar prueba porque ellos (la Fiscalía federal) no aprobaron su caso”, afirmó a su salida del Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico, con sede en el Viejo San Juan.

Sobre la presentación de alguna otra prueba en general, insistió en que no era necesario. Reiteró que la Fiscalía federal no probó el caso en contra de su cliente y que los testimonios que desfilaron en el juicio eran “flojos”.

“Esa gente no probaron su caso. No trajeron a Raulie. Aquí lo que hay es una conversación que no iba a ningún lado, señores. Este señor (Díaz Colón) nunca cogió dinero. Nadie buscó dinero. No se puso de acuerdo con nadie. Eso es como si usted tiene una conversación con alguien y hablan de algo, surge un tema de ilegalidad, pero no se hace nada, pues entonces usted no comete un delito”, manifestó el abogado.

Asimismo, Castro Lang insistó que el testimonio de Maldonado Nieves era esencial en el caso. Pero, alegó que la Fiscalía no sentó a testificar a quien se le imputa divulgar el controvertible chat de Telegram, porque podía haber dañado aún más el caso contra Díaz Colón.

“Ellos sabían que le podría salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque cuando a Raulie lo llamaron, Raulie dijo por teléfono, grabándolo los federales, que él nunca había acordado, que no interesaba dinero, que lo único que quería era desquitarse con la persona que le habían hecho daño a su papá. O sea, que Raulie no confirmó la teoría de Fiscalía”, explicó el abogado.

De paso, Castro Lang no se mostró sorprendido con el hecho de que Besosa no le diera paso a su solicitud de absolución perentoria.

“El hecho de que juez Besosa me haya denegado una perentoria no quiere decir que yo no tenga razón”, afirmó.