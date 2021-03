Tras concluir en la tarde de este viernes el desfile de testigos que presentaron los abogados del candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, para intentar probar su demanda de que se debe realizar una nueva elección del voto adelantado y ausente en la capital, el representante legal del alcalde electo, Miguel Romero, pidió la desestimación del caso.

A tal pedido, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, afirmó que “el tribunal mantiene el ‘ruling’ de reservarse la determinación”.

Cuevas Ramos dictará su sentencia de la demanda de Natal y de la desestimación solicitada por escrito “en los próximos días”.

Cabe destacar que el juez se enfadó durante la parte de argumentaciones. Específicamente, cuando el abogado del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Martínez Luciano, habló de la prueba excluida por el tribunal en esta demanda. Se trataba de 17 actas de incidencias que no fueran admitidas, porque no se entregaron en el plazo concedido por el tribunal.

Cuevas Ramos exteriorizó su malestar por “extenderse en la crítica (contra el proceso electoral o contra la Comisión Estatal de Elecciones) un poco más allá, que es lo que está pasando aquí”.

El juez expuso que el pueblo observa este juicio civil y que el modo de expresarse del proceso electoral lleva a la desconfianza de la ciudadanía.

“Todo el evento electoral no fue corrido por la Comisión Estatal, sino por los funcionarios, comisionados electorales y el presidente (Francisco Rosado Colomer), en caso de que no haya acuerdo. Y así corrió esto. Y cada uno de los errores que se alegan aquí o fallas que se mencionan, todos los errores fueron cometidos por balance. Pero a la hora de analizar, la culpa es huérfana. O sea, no perdamos de perspectiva que aquí todos o tienen las manos limpias o tienen las manos sucias. Esto no fue alguien en particular que hizo algo mal, lo que pasa es que el remedio que se busca es otra cosa. Pero, no podemos echarle la culpa al componente o la Comisión Estatal”, afirmó el juez, al pedir cautela a los abogados sobre las expresiones que se hacen sobre el sistema electoral.

Añadió que este caso se trata de irregularidades en la elección de Natal y no de todas las elecciones, “como se quiere hacer ver” en el juicio.

Pidió respeto para los funcionarios de colegios que laboraron gratuitamente, en medio de una pandemia y con un público enojado por haber hecho largas filas para votar.

“No debemos escupir el agua para luego beberla”, les recordó a los abogados, al cerrar el caso a eso de las 7:45 p.m.

Por otro lado, en su petición de desestimación, el abogado de Romero, Eliezer Aldarondo, indicó que iba a exponer “por qué este caso no llegó a primera base”.

Señaló que “la petición de impugnación del licenciado Manuel Natal estaba plaga de inferencias, conclusiones, de documentos que no están en récord, basada en declaraciones juradas que no eran de su propio y personal conocimiento”.

Entre otras cosas, pidió al juez Cuevas Ramos que desestimara la demanda, porque un caso no se puede basar “en conjeturas, especulaciones”. Le recordó que el Tribunal Supremo dictó una sentencia que establece que “se presume la validez del voto emitido de un elector” y que ese voto no puede anularse “por fallas que no puedan responsabilizarse al elector”.

Asimismo, indicó que “en este caso, la parte demandante no cumplió con el peso de la prueba”.

Señaló que los testigos presentados por Natal hablaron “generalidades” y no hablaron de situaciones particulares que expusieran que las fallas cometidas en el proceso de escrutinio del voto adelantado y ausente pudiesen llevar a invalidar los votos emitidos.

Otro detalle que destacó Aldarondo es que si se toma por cierto que habían más papeletas municipales que electores votando de manera adelantada en los cinco precintos de San Juan, aun así Natal no rebasaría la ventaja que sacó Romero en las elecciones.

El número de votos en alegado exceso eran 1,487, mientras Romero ganó con una diferencia de 3,465 votos sobre Natal.

“Este es un caso que ha sido bien sonado, pero no se ha traído evidencia clara, robusta y convincente para convencer al tribunal”, manifestó Aldarondo.

El abogado de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Félix Passalacqua, se unió a la petición de desestimación de la demanda de Natal, al igual que el abogado del Partido Nuevo Progresista, Francisco González Magaz.

“No se ha cumplido con prueba alguna de ni un solo voto ilegal”, expuso Passalacqua, al indicar que en la demanda ha habido “temeridad y frivolidad en la presentación de este asunto” ante el tribunal.

En su demanda civil, Natal alude a que se cometieron irregularidades en el evento electoral, específicamente en lo referente al voto adelantado, y que, a causa de las mismas, Romero fue certificado como alcalde de San Juan.

Las irregularidades denunciadas por el candidato del MVC supuestamente ocurrieron en el proceso del conteo del voto ausente, por correo, adelantado y a domicilio. Alude a que hay unas 6,593 papeletas municipales que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. Por ello, solicitó una nueva elección en la Unidad 77, donde se acumularon todos estos sufragios impugnados.

Por ello, el abogado de Natal, Manuel Rodríguez Banchs, aludió que se declare no ha lugar la petición de desestimación, ya que supuestamente se requiere una “cintila de evidencia” para demostrar que hubo daño y se debe tomar una causa de acción.

Insistió en que se debe realizar una nueva elección en la Unidad 77 de los cinco precintos de San Juan ante las irregularidades desfiladas en el juicio civil. Entre estas se destacaron testimonios que alegaron que aparecían maletines luego de que se terminara de contar un precinto, que los maletines no tenían actas de incidencias ni ninguna otra documentación que estableciera su procedencia y que el número de votos no cuadraba con el número de electores votando.

“Le corresponde al tribunal hacer los ajustes para poder declarar al verdadero ganador”, dijo Rodríguez Banchs, al comentar que las irregularidades denunciadas afectaron el resultado de las elecciones.

Dijo que el evento electoral “fue caótico, desordenado, sobre todo, el manejo de esas papeletas en el proceso de escrutinio”.

El abogado aclaró, además, que el número de papeletas en exceso y del cual se desconoce la procedencia eran 4,136, lo que excede el margen de triunfo de Romero.