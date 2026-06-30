Las Vegas. Los operadores de casas de apuestas preveían que el Mundial de este año batiría récords de apuestas, ya que se daban todas las condiciones necesarias.

El evento deportivo más popular del mundo se está celebrando en Norteamérica, por lo que el público estadounidense puede ver los partidos en directo mientras hace sol o a primera hora de la tarde. Además, Estados Unidos cuenta con una selección que podría ser la más talentosa de su historia.

Y entonces Estados Unidos saltó al campo y ganó sus dos primeros partidos, lo que le valió el primer puesto de su grupo.

“Creo que ha superado nuestras expectativas”, afirmó Mark Bickerdike, responsable de operaciones de fútbol de Caesars Sportsbook, refiriéndose al dinero apostado.

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El director de DraftKings Sportsbook, Johnny Avello, afirmó que las apuestas sobre el Mundial, en el que participan 48 selecciones y cuya fase eliminatoria comenzó el domingo, están alcanzando el mismo nivel de popularidad que el siempre popular Torneo de la NCAA de baloncesto universitario.

“Podría ser el mayor evento del año cuando todo haya terminado”, afirmó Avello. “La March Madness se celebra a lo largo de tres semanas y genera una cantidad considerable de dinero. Esto se está acercando a ese nivel”.

“Le da mil vueltas a la Super Bowl. Un partido, un día. Lo que tenemos aquí es mucho más grande que eso”.

Christian Cipollini, director de operaciones de BetMGM Sportsbook, afirmó que el enorme interés por la selección estadounidense no ha hecho más que crecer. Los estadounidenses comienzan la fase de eliminatorias del torneo el miércoles por la noche contra Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, California.

“Espero que sea el partido de fútbol de BetMGM en el que más se haya apostado de todos los tiempos”, afirmó Cipollini. “En este Mundial, los tres partidos con más apuestas han sido los tres de Estados Unidos. Este partido se perfila como una tormenta perfecta en la que Estados Unidos parte con muy buenas perspectivas. Hay mucha expectación en torno al equipo”.

¿Francia y Argentina en rumbo de colisión?

Las tres casas de apuestas sitúan a la selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, como favorita para alzarse con el título, seguida de cerca por Lionel Messi y la Argentina, actual campeona. Se encuentran en lados opuestos del cuadro, por lo que, si se enfrentaran, sería en la final, en una reedición de la final de hace cuatro años.

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En BetMGM, el 15.3 % de las apuestas se han realizado a favor de Francia, más que a cualquier otro país, y este ha recibido el 20.4 % del dinero apostado. Esta cifra es ligeramente inferior a la de España, que ha acaparado el 20.5 % del volumen de apuestas, gran parte —si no la mayor parte— de ellas antes del torneo.

Bruce Marshall, un experto en pronósticos con una amplia trayectoria, advirtió que no había que dar por hecho que Francia y Argentina se enfrentarían en la final.

“Veo que hay siete u ocho equipos que podrían ganar esto”, dijo Marshall. “Así que, en esta fase, no sé si merece la pena apostar por algún favorito en concreto”.

Los apostantes buscan apuestas arriesgadas

A los estadounidenses les encantan las historias de equipos que parten como claros perdedores, y ya se están realizando apuestas por algunos equipos con cuotas excepcionalmente altas.

“A los apostantes les gusta arriesgarse con pequeñas cantidades de dinero y apostarlas por esos equipos”, dijo Avello. “Por supuesto, ese riesgo es elevado para nosotros porque no hace falta mucho. Una apuesta de 5 dólares por el Congo supone 5,000 dólares (en ganancias). Si se acumulan bastantes apuestas de ese tipo, el riesgo que asumen por ellas se dispara”.

Marshall afirmó que tendría sentido considerar a Colombia (33-1 en BetMGM) o a Suiza (66-1) como selecciones con gran potencial.

“Colombia parece un rival realmente peligroso y está recibiendo mucho apoyo”, afirmó Marshall. “Jugaron sus dos primeros partidos en México, lo que para ellos fue como jugar en casa”.

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“De la que nadie habla es Suiza, y es una de esas selecciones que me recuerdan a un equipo de club. Lo digo en sentido positivo, porque sus jugadores se conocen muy bien entre sí. Muchas de estas selecciones del Mundial están formadas un poco al azar y no han jugado mucho juntas. Suiza cuenta con jugadores que han disputado entre 80 y 100 partidos juntos”.

Las casas de apuestas no dan por segura una victoria de EE. UU.

Si los estadounidenses lograran lo casi impensable y ganaran el Mundial, las casas de apuestas sufrirían pérdidas económicas.

En BetMGM, las cuotas en EE. UU. han pasado de 50 a 1 a 25 a 1, mientras que en Caesars son de 30 a 1 y en DraftKings, de 33 a 1.

“Si Estados Unidos hubiera pasado a duras penas a la fase eliminatoria, probablemente nuestra responsabilidad no sería tan grande como lo es ahora”, afirmó Cipollini. “Pero como han dado una buena imagen, hay mucha gente que piensa: ‘Sí que tienen posibilidades’. Juegan en casa. Es fácil convencerse de algo que, en el fondo, todos queremos que suceda”.

“Los Simpson” impulsan las apuestas

Un episodio de “Los Simpson” de 1997, en el que aparece un partido entre México y Portugal, está llevando a algunos aficionados a creer que la longeva serie de televisión predijo ese enfrentamiento en el Mundial de este año.

No es así. No se mencionó ni el Mundial ni el año 2026.

Pero, al parecer, esos detalles no importan a algunos apostantes, lo que ha provocado un notable aumento de las apuestas en ese partido.

“Tenemos una responsabilidad al respecto”, afirmó Bickerdike.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.