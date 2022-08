El analista político Jay Fonseca lanzó esta tarde una descarga contra el gobernador Pedro Pierluisi y líderes ejecutivos de LUMA Energy luego que el consorcio llevara a cabo una atropellada conferencia de prensa sobre los apagones que ha enfrentado el país por averías en las líneas de transmisión y distribución.

En su programa “Los datos son los datos” de Wapa TV, el presentador se las cantó al Primer Ejecutivo y le exigió que “dé a respetar a este país”. Dichas declaraciones se producen en momentos donde líderes de la compañía energética ofrecieron una explicación compleja sobre el más reciente apagón que dejó a más de 250,000 abonados sin luz ayer, miércoles.

“Gobernador, usted, tú, gobernador, eres el que tiene la responsabilidad de dar a respestar este país. Si tú nos das a respetar, vamos a tenernos que ir a la calle con el apoyo de Bad Bunny, René [Perez] de Calle 13, y toda esa gente otra vez pa’ sacarte a ti, porque si tú no tienes la decencia de defender este país, alguien tiene que hacerlo”, manifestó el abogado, quien hizo referencia al verano de 2019, una jornada de protestas masivas que llevaron al entonces gobernador Ricardo Rosselló a su renuncia.

“¡’Brother’, ya está bueno! Ponte a gobernar, ponte a dirigir este país, ponte a gerenciar este país”, reiteró.

Por otro lado, Fonseca lanzó otra descarga también contra el principal ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby, quien se puso a la defensiva contra miembros de la prensa que estuvieron cuestionando la falta de un traductor hispanoparlante en la convocatoria de medios.

“En Puerto Rico, el idioma oficial es el inglés y español, pero es el idioma gubernamental. El idioma cultural es el español, el idioma vernáculo es el español. Y tú vienes a trabajar aquí, tú no vienes a trabajar para el gobierno, tú vienes a trabajar para el consumidor, para el cliente. ¿Y quiénes son los clientes? Los puertorriqueños y puertorriqueñas, pues tienes que hablar español”, enfatizó.

“Estados Unidos no tiene un idioma oficial, ¿usted no sabía eso, Wayne Stensby? ¿Sabes por qué no tiene idioma oficial? Porque Estados Unidos tiene pluralidad de poblaciones y pluralidad de idiomas. De hecho, después de Colombia y España, Estados Unidos es el país con más hispanoparlantes”, agregó.

Además, Fonseca arremetió contra el vicepresidente de asuntos regulatorios del consorcio, Mario Hurtado, quien lo catalogó como un “irrespetuoso” luego que no asistiera a su programa investigativo “El Cuarto Poder” y, según el analista, le hablara de manera peyorativa contra la directora de noticias del proyecto, Yennifer Álvares Jaimes, y otros miembros del equipo de trabajo.

“¿Y quién va a respetar este país de Hurtado? ¿Gobernador, eres tú? Si tú ves que alguien nos está faltando el respeto, pues alguien tiene que sacar la cara por este país”, expresó.

No es la primera vez que Hurtado enfrenta problemas con un programa de televisión, luego que, en el mes de julio, el presentador del programa Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, criticara la conducta del líder ejecutivo al decidir retirarse del programa por no querer participar en un segmento donde iban a discutir sobre una manifestación en contra del desempeño de la empresa energética.

No obstante, la empresa respondió en declaraciones oficiales que decidieron a última hora no participar del segmento al no querer ser “partícipes del teatro político”.

“Estamos aquí para reconstruir y corregir los fracasos de la operadora previa”, indicó LUMA en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora.