El veredicto de culpabilidad en todos los cargos que pesaban contra la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier provocó varias reacciones de parte de políticos, quienes aprovecharon la oportunidad para condenar la maquinaria del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Hay que limpiar la casa”, comentó en declaraciones escritas Juan Dalmau, aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Esto se da luego de que un jurado, conformado por nueve mujeres y tres hombres, encontró a la exrepresentante, afiliada al PNP y a su esposo Orlando Montes Rivera, culpables de corrupción pública.

La Fiscalía federal le impuso cargos de conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas a un programa que recibe fondos federales, fraude electrónico y lavado de dinero, relacionados a un esquema de corrupción en el que la exrepresentante infló el salario de su “secretaria-recepcionista” en la oficina legislativa, Frances Acevedo Ceballos, para que ella le pasara una comisión ilegal cada bisemanal que cobraba su salario. Bajo este esquema llegó a agenciarse de $105,800 entre julio de 2017 a febrero de 2020, según el alegato presentado durante el juicio federal celebrado en la sala de la jueza Silvia Carreño Coll.

A la exlegisladora también se le impuso un cargo adicional de obstrucción a la justicia, del que también resultó culpable.

“En estos momentos funcionarios del PNP y el PPD (Partido Popular Democrático) siguen bajo investigación y acusados, algunos incluso en la papeleta electoral. Es añadir el insulto de la impunidad a la agresión de la corrupción. Esta convicción debe tener un efecto transformador a nivel social y político, al contribuir a un entorno más justo y transparente”, agregó Dalmau al señalar que los candidatos de estos partidos no deberían ser una opción para liderar a Puerto Rico.

Por su parte, el representante por el PPD, Ángel Matos García, acordó, en parte, con Dalmau, al recordar que esta acusación federal “de un legislador del Partido Nuevo Progresista en sus ocho años de gobierno” solo se “suma a cuatro alcaldes, la secretaria de Educación, Julia Keleher, y dos primos del gobernador (Pedro Pierluisi)”.

Mientras, el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, dijo que “con todos los casos de corrupción y sobornos del cuatrienio, no puede sorprender el veredicto de culpabilidad” de Charbonier.

“Lo que otra vez tiene que llamar nuestra atención es la total dependencia que existe actualmente de la fiscalía federal para procesar la corrupción pública en Puerto Rico. A nivel local, se ha avanzado muy poco desde el ejecutivo y el legislativo para atajar prácticas como estas, tan repetidas en nuestro gobierno”, opinó.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que el dictamen contra la exlegisladora de su partido, demuestra que en Puerto Rico no se tolera el uso ilícito de fondos públicos. “La corrupción es un mal social que nos afecta a todos, y todos tenemos que combatirlo y rechazarlo. El veredicto de culpabilidad contra la exrepresentante Tata Charbonier es evidencia de que no existe impunidad en Puerto Rico ante cualquier acto ilícito con fondos públicos. Nuestro pueblo está claro de que no vamos a tolerar la corrupción venga de donde venga, y yo estoy comprometido de seguir luchando contra ella, fortaleciendo nuestras instituciones de ley y orden, y cooperando con las autoridades de ley y orden federales para que quien falle tenga que responder”, dio el gobernador.