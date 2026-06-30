Guadalupe, México. Ismael Saibari marcó el gol decisivo en la tanda de penaltis, y Marruecos provocó la eliminación más temprana de los Países Bajos en un Mundial, tras derrotar a los holandeses por 3-2 tras un empate a 1-1 el lunes por la noche.

Con el marcador empatado a 2 tras cuatro rondas de la tanda de penaltis, el portero marroquí Yassine Bounou realizó una gran parada ante el lanzamiento de Crysencio Summerville, desviándolo con la mano izquierda. A continuación, Saibari envió el gol de la victoria a la esquina inferior izquierda mientras el portero Bart Verbruggen se lanzaba en la dirección contraria. El centrocampista se quitó la camiseta y gritó de alegría mientras sus compañeros lo rodeaban para felicitarlo.

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Al comienzo de la tanda de penaltis, con Marruecos perdiendo por 1-0, Verbruggen pareció detener un lanzamiento de Soufiane Rahimi, pero el portero no pudo controlar el balón y lo desvió por encima de la línea con la parte posterior de la pierna.

“Sabemos que, cuando lo damos todo en el campo, es Dios quien también nos recompensa”, afirmó el seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi. “Damos toda la energía que tenemos en el campo. El gol de Rahimi podría no haber sido válido, pero, por suerte, entró” .

Los Países Bajos habían llegado al menos a octavos de final en los 11 Mundiales anteriores, incluida su participación en cuartos de final hace cuatro años en Catar, cuando Marruecos logró una hazaña histórica al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales. En el torneo ampliado de este año, 32 equipos llegaron a la fase eliminatoria por primera vez.

Marruecos se enfrentará a Canadá, uno de los países anfitriones, en los octavos de final el sábado en Houston. Los Leones del Atlas ya vencieron a Canadá por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 2022.

Marruecos llevó la iniciativa durante gran parte del partido del lunes. Por su parte, los Países Bajos se centraron en el contraataque.

“Creo que Marruecos ya se ha ganado el respeto de todos”, afirmó Ouahbi, que asumió el cargo de seleccionador en marzo. “Consideré (el estilo de juego de los Países Bajos) como una muestra de respeto”.

Cody Gakpo marcó en el minuto 72 para Holanda. Tras el gol, con asistencia de Summerville, el banquillo holandés salió corriendo al campo para abrazar a Gakpo, de 27 años, quien rompió a llorar. Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron recientemente que habían perdido a su hijo antes de que naciera.

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El marroquí Issa Diop empató en el minuto 91. Chemsdine Talbi envió un centro en parábola al área desde unas 28 yardas por la banda izquierda y Diop remató de cabeza con precisión, sin que Verbruggen tuviera ninguna posibilidad de detener el balón.

Ninguno de los dos equipos tuvo una ocasión clara de gol en los 30 minutos de la prórroga disputados en el Estadio BBVA.

En la segunda mitad de la prórroga, el seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, utilizó uno de sus cambios para dar entrada a Justin Kluivert. Kluivert fue uno de los tres jugadores holandeses que fallaron su penalti.

“El último cambio que hice fue dar entrada a Justin (Kluivert) porque es uno de los mejores en las tandas de penaltis”, afirmó Koeman. “Pero falló su penalti y eso es aún más amargo para él y para nosotros”.

Era la tercera vez consecutiva que los Países Bajos quedaban eliminados del Mundial en la tanda de penaltis.

Ha sido el segundo partido de este torneo que ha terminado en la tanda de penaltis. Paraguay venció a Alemania en los penaltis el lunes por la mañana.

Los equipos que se enfrentaron en este partido de la ronda de 32 eran los que tenían la clasificación combinada más alta de todos los encuentros de esa ronda. Marruecos ocupaba el sexto puesto en la clasificación mundial y los Países Bajos, el séptimo.

“Tenemos que convencernos de que nadie puede detenernos”, afirmó Ouahbi. “Nadie es imbatible. Si metemos la pata, nos iremos a casa”.

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Ethan Wilcox es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.