Daddy Yankee culminó el pasado jueves con su gira de conciertos “La Última Vuelta”, y con esto, dio inicio a su retiro de la escena musical, tal como lo anunció en marzo de este año.

El intérprete de “Gasolina” publicó este viernes un video en su cuenta oficial de Instagram donde destaca el extenso recorrido que tuvo con un total de 85 espectáculos completamente vendidos en los Estados Unidos y Latinoameríca.

“Fueron ustedes los que me dieron las llaves para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Al fin veo la meta. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, mis colegas, todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón”, expresó el reguetonero en el video.

La despedida de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de “El Big Boss”, se produce en un momento en que fanáticos han expresado su decepción tras la posposición de los conciertos que la megaestrella del género urbano tenía pautado para el próximo 6, 7 y 8 de enero de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn “debido a contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción”.

En su último espectáculo en el FTX Arena, el exponente urbano extendió su gratitud ante una multitud de fanáticos que no dejaron de aplaudir y vitorear por “El Jefe”.

“Voy a aprovechar este momento para darle las gracias a todos ustedes, este es mi último show y aquí ustedes saben que llegué a la meta. Quiero darles las gracias a todos ustedes por terminar mi carrera aquí conmigo. Muchas gracias a Miami, por tan bonito recuerdos que siempre me han brindado, todos mis latinos aquí, toda una comunidad latina bien especial. Muchas gracias por apoyar no tan solo a este servidor, sino a la clase artística. Los amamos muchísimo, de parte de este servidor. Gracias por cumplir todos mis sueños, por apoyarme y por hacer mi sueño realidad. Qué bonito, gracias a toda mi gente”, expresó.

“Fui un chamaquito que empezó desde bien pequeño, 13 a 14 años, emprendido, un chamaco con una visión, con unos sueños. Al pasar el tiempo veo a todo este hermoso público y digo valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Muchas gracias”, manifestó.