El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Domingo Torres García radicó hoy su candidatura a uno de los puestos por acumulación a la Junta de Gobierno de la colectividad.

Torres García, quien preside la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes dijo que espera ser la voz de los trabajadores y los pensionados en el organismo rector del PPD.

“Agradezco la exhortación que me han hecho líderes sindicales, retirados, y trabajadores del sector público y privado a formar parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. En este momento que se encuentra el Partido, me pongo a la disposición aceptando la encomienda que me han hecho compañeros de distintos sectores.”, expresó Torres García en declaraciones escritas.

“Llevo años militando en el PPD, y desarrollándome políticamente. En lo profesional me he formado como doctor en psicología industrial organizacional, lo que me ha permitido ver las situaciones desde un crisol diferente”, sostuvo el representante popular.

Entre algunas de las medidas legislativas que ha impulsado Torres García en la Legislatura se encuentran: Restitución y ampliación de derechos laborales a empleados del sector privado; Encaminar y extender cláusulas de convenios colectivos de agencias públicas; Aumento de días de vacaciones a empleados del sector público y la declaración de política pública en rechazo al recorte a las pensiones.

Por su parte, el presidente de los Servidores Públicos Populares, Juan Vega Quiñones expresó su apoyo a Torres García al tiempo que destacó su compromiso con la clase trabajadora.

“Domingo pone la acción donde pone la palabra. Desde la Cámara de Representantes ha sacado la cara por los servidores públicos de Puerto Rico, y por esa razón cuenta con nuestro total respaldo”, manifestó Vega Quiñones.