En una secuela de la controversia de los referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), el presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, le dio hasta esta tarde a a la secretaria de Justicia, Wandymar Burgos, para renunciar a su cargo o de lo contrario mañana autoconvocaría a la cámara alta para colgar el nombramiento.

“Ayer, (martes), yo consulté con mi caucus cuántos estaban disponible y si la licenciada Wandymar Burgos no se va hoy, mañana vamos a convocar. Yo voy a estar convocando en la tarde hoy para mañana, jueves, al Senado de Puerto Rico para rechazar su nombramiento. Si ella no se va hoy, en la tarde estaré convocando para mañana, jueves, al Senado para rechazar su nombramiento”, afirmó en una entrevista con el programa Nación Z, de la emisora SBS.

Indicó que esta medida ya la ha tomado con otros nombramientos e insistió que tiene la autoridad para hacerlo.

Asimismo, Rivera Schatz dijo que la funcionaria está “inhabilitada” de ocupar el cargo y “se tiene que ir”, porque tomó la determinación de detener la entrega de unos referidos que se dirigían el lunes a la Oficina del PFEI sobre una investigación por la alegada detención de entrega de suministro a los damnificados de los terremotos del sur. Una de las personas referidas es la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Con sus actos quedó inhabilitada. Haya sido por inadvertencia, por inexperiencia, de buena fe o por la razón que fuera, el hecho de sugerir que se regresen unos expedientes que iba a la Oficina del FEI como mínimo levanta dudas sobre cuál es el propósito. Ella alegó públicamente que era para revisarlo, pero, de nuevo, levanta dudas y desconfianza que no podemos permitir que exista en las instituciones de ley y orden en Puerto Rico”, sentenció.

Primera Hora ha solicitado desde ayer una reacción de Burgos a los acontecimientos que se han dado a raíz de la revelación de los referidos a Justicia en momentos en que se le solicitó la renuncia a su antecesora, Dennise Longo Quiñones. No se ha obtenido respuesta.

“Todas las peticiones están bajo evaluación”, informó la oficial de prensa de Justicia, Brenda Quijano.

Por otro lado, Rivera Schatz exhortó a que todos los documentos en controversia que Justicia entregó al FEI en la tarde de ayer sean revelados públicamente. Se trata de varios informes, uno de los cuales tiene 74 páginas y que incluye el referido a la gobernadora y al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón.

No quiso opinar sobre las motivaciones que tuvieron “los actores de este evento”, pero aprovechó para recordar que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado por las autoridades federales y permaneció en la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD).

“Como mínimo hay un contrataste que el PNP puede establecer con el PPD. El PPD en el 2008 con un candidato a gobernador, un gobernador incumbente, con 24 cargos de corrupción no le pidieron la renuncia, no lo refirieron, no iniciaron residenciamiento, por el contrario le hicieron campaña y pidieron el voto para él”, manifestó el líder estadista.