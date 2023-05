El pleito legal que comenzaron los productores Sunshine Logroño y Gilda Santini tras demandar al comediante Francis Rosas Flores por daños sufridos tras incumplir su contrato al renunciar del programa El Remix de Wapa TV para prestar sus servicios como talento en Teleonce fue archivado tras ambas partes llegar un acuerdo.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Yanay Pagán Ramos, ordenó el pasado 25 de abril el archivo “con perjuicio” la demanda radicada por las empresas Producciones Sanco Inc. y Miranda LS contra Rosas N’ Pitbull Entertainment LLC., Francis D. Rosas Flores y Aseguradoras ABC tras los abogados de Logroño y Santini informar en un aviso de desistimiento que ambas partes llegaron a “un acuerdo transaccional, privado y de naturaleza confidencial, en el mes de octubre de 2022″.

PUBLICIDAD

El pasado 24 de abril, el equipo legal de Rosas Flores había solicitado que se desestimara el caso en su contra, donde le estaban solicitando $100,000 por daños, tras “el mismo no haber tenido actividad por más de seis (6) meses, junto con cualquier pronunciamiento que en derecho proceda”.

El acuerdo se produce de un pleito legal que comenzó en julio de 2021, cuando Producciones Sanco Inc. y Miranda LS Inc. radicaron una demanda contra Rosas N’ Pitbull Entertainment LLC., Francis D. Rosas Flores y Aseguradoras ABC por incumplimiento de contrato y resarcimiento de los daños y prejuicios en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Además, la parte demandante había emitido un interdicto y una sentencia declaratoria.

Sin embargo, el juez superior Alfonso Martínez Piovanetti declaró “no ha lugar” al interdicto preliminar donde se le solicitaba al comediante ejercer en el canal 11, donde fungió como el presentador de su programa nocturno “Acuéstate con Francis”. Según el magistrado, la prueba que desfiló la parte demandante “fue especulativa e insuficiente”.

Además, en octubre de 2021, Rosas Flores se apuntó otra victoria en el tribunal superior tras el juez Martínez Piovanetti rechazar una reconsideración emitida por las representaciones legales de Producciones Sanco Inc. Y Miranda LS Inc., luego que ambas partes no cumplieran con las especificidades de la Regla 47 del Procedimiento Civil, que plantea que la moción “debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que el promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales”.

PUBLICIDAD

Rosas Flores, quien actualmente forma parte de los talentos del programa “PR en Vivo”, renunció el 11 de junio de 2021 tras manifestar su deseo por ser productor ejecutivo bajo su propia compañía.

“Tuve la dicha de ir a una audición donde mi actual socio/vicepresidente de Rosas ‘N Pitbull/amigo Jose Luis Vazquez Coriano me vio apto para comenzar con mi sueño hace 20 años atrás. Durante el camino decidimos hacer varios pilotos para crear nuestra propia casa productora. No tuvimos esa oportunidad de inmediato como pensábamos, 15 años más tarde; sin quitarnos, nos llegó “, expresó el comediante en ese entonces.

“Me halaga saber que mi talento es valioso y me han hecho ofertas muy tentadoras. Pero cuando tu sopesas tu experiencia, tu familia, quedarte en el lugar que te vio crecer personal y profesionalmente, donde están los líderes, eso tiene mucho más valor para mí. Por eso, me quedo en mi casa, en WAPA”, sostuvo.