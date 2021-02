La orden ejecutiva que emitirá el gobernador Pedro Pierluisi para permitir el regreso al salón de clases de miles de estudiantes del sistema público y privado de la Isla “a partir del primero de marzo” estaba programada para ser presentada en la mañana de este jueves, pero fue cancelada hasta nuevo aviso.

El gobernador había convocado anoche a una conferencia de prensa virtual, que se realizaría a las 10:00 a.m. de hoy, para presentar los detalles específicos de los “términos y condiciones” que ayer anticipó que se impondrían en este intento de lograr que los niños vuelvan a su normalidad y asistan a clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, minutos antes de las 9:00 a.m. llegó la notificación de la cancelación.

“La conferencia de prensa virtual pautada para las 10:00 a.m. sobre la Orden Ejecutiva en cuanto a la reapertura de escuelas será pospuesta. Tan pronto confirmemos fecha y hora le haremos llegar detalles”, lee el mensaje enviado por la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró.

Las clases presenciales en la Isla se paralizaron el 16 de marzo de 2020, cuando la exgobernadora Wanda Vázquez decretó el inicio de la cuarentena por COVID-19. Para esa fecha, sin embargo, cientos de estudiantes de la zona suroeste de la Isla, afectada por los sismos ocurridos en enero de ese año, se mantenían bajo educación virtual.

Desde su campaña política, Pierluisi anticipó que se proponía a autorizar la reapertura de las escuelas. Con esta orden ejecutiva, comienza a establecer el camino para lograr esa promesa.

Ayer, miércoles, el gobernador anticipó en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar, que era “inminente” la emisión de esta orden ejecutiva.

Según explicó, “la intención es comenzar a abrir las escuelas para que puedan brindar educación presencial a partir del primero de marzo de este año. Esa es la intención. No quiero ser repetitivo, pero lo que estoy diciendo es que escuela que no esté en condiciones, escuela que no abre. Escuela que tenga un director escolar que no esté en posición de certificar que va a cumplir con los protocolos que establezca el Departamento de Salud, es escuela que no abre. Escuela que no tenga los maestros dispuestos a brindar los servicios de educación presencial, es escuela que no abre”.

“Cuando haya disponibilidad y la escuela esté en disposición, no lo digo yo, lo dicen los pediatras, lo dice el mismo CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) y lo dice el presidente de los Estados Unidos, (Joe Biden), lo decimos todos, si se le puede dar educación presencial a cualquier niño en Puerto Rico, joven en Puerto Rico, de forma segura, se le debe dar porque es bueno para su futuro. Por eso es que donde único pueda haber una diferencia es que yo no estoy prohibiendo la apertura, yo estoy autorizándola, pero sujeto a una serie de términos y condiciones para asegurarnos que sea de una forma segura. OK. Ya verán que cuando esto vaya sucediendo, vas a tener cada vez más escuelas abriendo y si hay cualquier situación, ya sea de contagio, pues se cierra. Así es que ha estado operando Puerto Rico. No debemos excluir o privar a todos nuestros niños y jóvenes de educación presencial. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Deben tener la oportunidad”, agregó.

Se supone que el Departamento de Salud también haría público hoy el protocolo requerido para la reapertura de las escuelas. No se informó si sería divulgado, ante el preceder del gobernador.